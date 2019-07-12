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Sıcaktan bunalan ‘Akila' adındaki kartal suda serinledi

Sivas’ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen ‘Akila’ adındaki kartal sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu.

Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen ‘Akila' adındaki kartal sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu.


Sıcak havalar insanları bunalttığı kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcak havaların hakim olduğu Sivas'ta, evcilleştirilen ‘Akila' adındaki Kartal sıcak havadan bunalınca çareyi su dolu kap ta serinlemekte buldu. Sahibinin gözetiminde su dolu kapta serinleyen Kartal görenlerin dikkatini çekti.

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