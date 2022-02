Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor

Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, insan sağlığına ciddi zararlar veren sigaranın, doğaya ve ekosisteme de zarar verdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, sigara izmaritlerinin doğaya zarar verdiğini belirterek, “Sigara izmaritleri, Dünya çapında en yaygın atılan atıktır. Dünyada sahillerde ve su kenarlarında en sık toplanan çöp sigara izmaritleridir. Sigara izmaritlerinde nikotin, krom, arsenik, kurşun ve etil fenol dahil olmak üzere pek çok tehlikeli kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler, izmaritlerden sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar vermeye devam etmektedir. Söndürülmemiş sigara izmaritleri, orman yangınları başta olmak üzere pek çok yangın ve buna bağlı can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam etmektedir. Ayrıca çoğunluğu plastik olan milyonlarca ton tütün ambalaj atığı da çevreye ve ekosisteme zarar vermektedir” dedi.

"Sigarayı bırakmak istemek netleştirilmeli"

Öğretim Üyesi Nemmezi Karaca “Vatandaşlarımızın sigarayı neden bırakmak istediklerini netleştirmeleri gerekir. Daha sağlıklı mı olmak istiyorlar, tasarruf mu yapacaklar, ailelerini mi koruyacaklar? Özellikle pandemi nedeniyle evlerde kapalı kaldığımız bu dönemde sevdiklerini sigara dumanına pasif maruziyetin zararlı etkilerinden mi korumak istiyorlar? Bırakma nedenlerini bulduklarında bu nedenleri her gün kendilerine hatırlatsınlar. Belki yataklarının karşısına bir not asabilirler. Bu uygulama tamamen bırakma konusunda kişilere ilham verebilir” şeklinde konuştu.

Motivasyon önemli

Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, sigarayı bırakma döneminde motivasyonun önemli olduğunu söyleyerek, “Birçok arayış içine girmiş, gerekli bilgileri edinmiş ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmakta olan insanlar, karar verenler denerler ve bazen tek başlarına bazen profesyonel bir destek alarak sigarasız bir döneme geçerler. Motivasyon bu dönemde çok önemli. Artık sigara içmeyen ve tedavi süreci tamamlanmış bireylerin olduğu evredir. Sigarayı bırakmış kişiler için her an tekrar sigara içmeye başlama riski vardır. Bu nedenle sigarayı bırakmış olan kişiler özellikle ilk günler ve ilk haftalarda desteklenmeli, sigarasız geçen her günün kendilerini güvende hissetmeleri bakımından önemli olduğu vurgulanmalıdır” diye konuştu.