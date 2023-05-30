Sigarada 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor

Hayrullah Gölen, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesinde görevli Hayrullah Gölen, dünyada her yıl 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan sigara hakkında bilgiler verirken, sigaranın tüm dünyada en önlenebilir kanser nedeni olduğunun altını çizdi.

Tütün ürünlerinde 4 bindeden fazla kimyasal madde olduğunu belirten Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, “Nikotin, tütündeki temel müptelalık yapan kimyasaldır. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel müptelalık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri, tütünün yılda 7 milyon ölüme neden olduğunu tahmin ediyor. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir” dedi.

“Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin içeriyor”

Tütün ve Tütün ürünleri kullananlarda yoksunluk neticelerini sıralayan Uzm. Dr. Gölen, “Kolay öfkelenme, iştah artışı, baş dönmesi, kas kasılması, tansiyon düşmesi, uykusuzluk, şiddetli nikotin alma isteği gibi etkenler kendini göstermektedir. Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, yüzde 70 daha fazla katran ve 2,5 kat daha fazla karbon monoksit içermektedir. Tüm bunlarla beraber yanan bir sigaradan çevreye yayılan dumanın 50 adeti kanser yapıcı olan 4 bin kimyasal madde ve toksik içermektedir” diye konuştu.

"Tütün kullanımı gebelikte erken doğum riskine veya düşük riskine yol açmaktadır"

Tütün müptelalığının yol açtığı sağlık sorunlarını sıralayan Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, “Tütün kullanımı akciğer, mide ve rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına, diyabet hastalıklarına, ülsere, gastrite, solunum hastalıklarına, gebelikte erken doğum riskine veya düşük riskine yol açmaktadır. 20 dakika sonra, kalp atış hızınız ve kan basıncınız düşer. 2 hafta 3 aylık süre zarfında, kan dolaşımınız düzene girer ve akciğer fonksiyonlarınızda gelişme kaydedilir. 1 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riskiniz, sigara içenlerinkinin yarısı kadar olur. 10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölme riskiniz, sigara içenlerinkinin yaklaşık yarısı kadar olur. Tüm bu sonuçlar için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilir veya Sivas Numune Hastanesine hafta içi her gün Sigara Bırakma Polikliniğine başvurabilirsiniz” şeklinde konuştu.