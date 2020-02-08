Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatlarını kaybettiklerini belirten Yeşilay Sivas Şube Başkanı Akın, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nün sigara bağımlıları için bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

Akın yaptığı açıklamada, “Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık.” dedi.

Sigaradan kurtulmak mümkün

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Akın “Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.