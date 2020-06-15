Sıkıştığı araçtan sağ kurtulan çocuk önce yakınlarını sordu

Sivas'ta meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada sıkıştığı araçtan sağ çıkartılan 11 yaşındaki Furkan, çektiği acıya rağmen ilk önce yakınlarının durumunu sordu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niksar yolu Paşabahçe mesire alanının girişinde meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 06 AFA 463 plakalı otomobil, mesire alanından ana yola çıkmak isterken Yıldız beldesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan A.T.Y. yönetimindeki 58 TR 235 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun çarptığı otomobil sürüklenerek hurdaya döndü. Aracın içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılan 11 yaşındaki Furkan D., çektiği acıya rağmen yakınlarının durumunu sordu. Sağlık ekipleri Furkan'a yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Furkan'ı sakinleştirmeye çalışan polis memuru ise ona büyüyünce ne olmak istediğini sordu. “Polis” cevabını alan polis memuru, küçük çocuğa hastanede onu ziyaret edeceğine dair söz verdi. Kazada Furkan D., S.Y. ve M.D. ağır yaralanırken, sürücü N.Y. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü şahitleri, otomobilin yola kontrolsüz çıktığını, kamyonun ise hızlı olduğunu belirttiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.