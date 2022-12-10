‘Sil Baştan Kaynanam' Sivaslılarla buluştu

Sivas'ta ‘Sil Baştan Kaynanam' oyuncuları filmi hayranları ile birlikte izledi. Oyuncular sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirip sohbet ederken seyirciler de çok mutlu olduklarını söyledi.

Sil Baştan Kaynanam filmi oyuncuları filmin vizyona girmesiyle çekimlerinin yapıldığı Sivas'a geldi. Sivas'ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA Park AVM'de seyircisi ile buluşan Sil Baştan Kaynanam filmi oyuncuları Alper Saldıran, Ömer Kurt, Hakan Bulut ve Barış Başar yoğun ilgi gördü. Oyuncular sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti. Buluşmanın ardından sinema salonuna geçen oyuncular ve vatandaşlar filmi birlikte izledi.

"Her Sivaslının filmde kendini bulacağını düşünüyoruz"

Filmin başrol oyuncularından Alper Saldıran, her Sivaslının filmde kendini bulacağını söyleyerek, “Çok güzel ilgi var. Bu filmi Sivas'ta çekip tekrar seyirciyle aynı yerde buluşmak kaymağını yemek gibi oluyor. Filmde güzel ve içten oldu. Sivas'ın samimiyetini ve içtenliğini yansıttığını düşünüyorum. Her Sivaslının filmde kendini bulacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"Çok mutluyuz heyecanlıyız, memleketimizdeyiz"

Oyuncu Ömer Kurt, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çok mutluyuz heyecanlıyız, memleketimizdeyiz. Hemşerilerimizin gösterdiği ilgi bizi de onere ediyor. İnşallah serilerini çekeriz. Hem Sivas için hem bizim için iyi olur diye temenni ediyoruz" dedi.

"Filmin bütün aşamalarını Sivas'ta çektik"

Senarist Barış Başar, filmin bütün aşamalarını Sivas'ta çektiklerine değinerek, "Gelin kaynana hikayesi anlatıyoruz. Bugün Sivas galasındayız. Bizde seyircimizle birlikte izleyeceğiz. 2-3 salon birden dolu bizi çok mutlu ettiler. Filmin bütün aşamalarını Sivas'ta çektik. Herkes eşine, dostuna, akrabasına duyursun. Onlardan bu desteği bekliyoruz” diye konuştu.

"Merakla seyircimizin vereceği tepkiyi bekliyoruz"

Oyuncu Hakan Bulut, merakla seyircinin vereceği tepkiyi beklediklerini belirterek, "Mutluyuz, gururluyuz, ilk galayı çarşamba günü İstanbul'da yaptık. Bugün cumartesi günü Sivas'tayız. Bende Sivaslıyım bu arada. Salonda dolu bir kalabalık var. Merakla seyircimizin vereceği tepkiyi bekliyoruz” diye konuştu.

Galada seyirciler oyuncularla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.