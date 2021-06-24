Sınav öncesi moral yemeğinde buluştular

26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Sivas Fen Lisesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Paşabahçe mesire alanında bulunan bir restoranda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Şube Müdürü Resul Çatal da katıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavda tüm öğrencilere başarılar dileyen Savaşçı; "Sizlerin bu sınavda başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. İnşallah emeklerinizin karşılığını alarak istediğiniz bölümlere yerleşeceksiniz. Biliyorum ki çok heyecanlısınız. İnanın öğretmenleriniz de en az sizler kadar heyecanlılar. Eminim Cuma akşamı heyecandan uyuyamayan öğretmenleriniz olacak ve hafta sonu sınav sonrasında hemen sizleri arayıp soracaklar" ifadelerini kullandı.

Sivas Fen Lisesi'nin her geçen gün başarısını artırdığına da dikkat çeken Savaşçı, "Elimizden geldiğince eğitim öğretim ortamlarınızı iyileştirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız devam edecek. 9. sınıfta geldiğiniz fen lisesi ile şu an mezun olduğunuz fen lisesi arasında çok büyük fark var. Sivas Fen Lisesi'ni il dışından öğrenci alan bir fen lisesine dönüştürdükleri için öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Savaşçı, konuşmasının ardından masaları gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdürü Murat Ögal da Savaşçı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek hafta sonu gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere başarılar diledi.