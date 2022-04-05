Sınava girecek öğrenciler kaygıdan uzaklaşacak

Sivas'ta düzenlenecek konferans Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda 8 Nisan cuma günü 14.00'te gerçekleştirilecek. SBTÜ' nün sosyal sorumluluk faaliyetleriyle organize edilen “Sınav Kaygısını İyi Yönetme” konulu konferansa, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden konuşmacı olarak katılacak.

“Hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacağız”

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için katkı sağlayacaklarını söyleyerek, “Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içerisinde yürütmekte olduğumuz Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programı doğrultusunda 16 ilçemizde ve İl Merkezindeki liselerimizde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizle buluştuk. Bu programlarda uyguladığımız anketlerde, öğrencilerimizin önemli bir bölümünün sınav kaygısı yaşamakta olduğunu tespit ettik. Bu tespitten hareketle, Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetleri yönelik, Sınav Kaygısını İyi Yönetme konulu bir konferans düzenlemeye karar verdik. Öğrencilerimizin, üniversite sınavları öncesinde başarılarını gölgeleyebilecek kaygı faktörünü zamanında fark edebilmelerini, bu süreci iyi yönetebilme konusunda bilinçlendirilerek hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.