Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu, 1 yıldır üretimi durdu

Sivas'ta cezaevinde kadın mahkumlar tarafından üretilen, özellikleri ile ünü dünyaya yayılan Sivas halısı dokumacılığı pandemi engeline takıldı. Metre karesinde 360 bin ilmek bulunan Sivas halısı, dokumasında kullanılan iplik ve keskin renkleri ile dikkat çekerken tek bir halının dokunması tam 1 yıl sürüyor. 6 metre kare büyüklükteki bir halının satış bedeli ise işçiliğine göre 5 ila 10 bin TL arasında. Sivas halısına sahip olmak isteyen bir kişi sipariş verdikten sonra tam 5 yıl beklemek zorunda kalırken pandemi, bu halıya sahip olmak isteyenlerin işini biraz daha zorlaştırdı. Pandemi tedbirleri nedeniyle cezaevinde son bir yıldır halı üretimi durdu. Üretim durunca siparişlerin teslim süreleri de sarktı.

Öte yandan Sivas Halk Eğitimi Merkezi önümüzdeki aylarda açacağı Sivas Halısı Dokumacılığı kursları ile Sivas Halısı üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.