Şırnaklı öğrencilerden Sivasspor'a ziyaret

Vali Salih Ayhan'ın daveti üzerine 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Sivas'a gelen Şırnaklı öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Demir Grup Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Öğrenciler Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından karşıladı. Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güneş, Sivas ziyareti hakkında Otyakmaz'a bilgi verdi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Otyakmaz ise daha sonra öğrencilere Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerini gezdirerek futbolcuların çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Sivasspor tezahüratları yaparak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle yakından ilgilenen Otyakmaz, “Sivas'a hoş geldiniz. Sizleri burada misafir etmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Otyakmaz, öğrencilere Demir Grup Sivasspor atkısı hediye etti. Güneş ise Otyakmaz'a İlçe Kaymakamı İsmail Pendik adına ilçeye özgü hediyeler takdim etti.