İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sis etkili oldu, göz gözü görmedi

Sivas’ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.


Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle göz gözü görmeyen cadde ve sokaklarda sürücülerse zor anlar yaşadı.


“Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü”


Sürücü Rıza Şahin, sisten dolayı sürücülerin yaşadığı sorunlardan bahsederek, “Sis çok, camlarımız hep buğlu. Soğuklatan dolayı camlarımızdaki buhar gitmiyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sivas'a kış geldi. Sürücüler zorluk çekiyor, önünü göremiyorsun, görüş mesafesi yok" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.