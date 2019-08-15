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Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi ağırlayacak

Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Kongresi'nin 100. Yıldönümü kapsamında 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 100 ülkenin Büyükelçisi Sivas'a gelecek.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)ile STSO işbirliğinde düzenlenecek program kapsamında Sivas'ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezecek olan büyükelçilere Sivas'ın sanayi ve tarımsal üretimi de ele alınacak.


Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan ve organizasyonu düzenleyecek ajansın Genel Müdürü Kerem Oba, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.


Ziyarette konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, düzenlenecek programda Sivas'a gelecek büyükelçiler sadece gezmeye gelmiyor. İlimizdeki yatırım kapasitesi, üretimimiz ile ilgili de konular görüşülecek. Şehrimizi 100 ülkeye tanıtma fırsatını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu önemli programa çok iyi hazırlanarak şehrimizi sanayiden tarıma, kültürden turizme her yönden tanıtacağız” dedi.

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