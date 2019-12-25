Sivas'ta 'Sivas 1000 Temel Eser Projesi' kapsamında yeni basılan 8 kitabın tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve Sivas'ta kültür ve yayın hayatına katkı sağlayan çok sayıda yazar katıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar 44 kitap olmak üzere toplamda 51 eserin bastırıldığını anımsatan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bugün de 8 eserin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Projeyi yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen yazarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.