Sivas 2 bin 750 Mehmetçik silah ve bayrak üzerine el basıp yemin etti

Sivas'ta 5. Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/2 tertip 1'inci kademe erler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, il protokolü ve asker aileleri katıldı. Törende eğitimlerini tamamlayan 2 bin 750 Mehmetçik silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak coşkuyla yemin etti.

Törende erlere ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas'ta görev yapmış babalarının ve dedelerinin belgeleri de verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Erbakan, "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas ilinde, hudutlara serhat bekçisi yetiştiren tugayımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen; şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs'ta ve teröristle mücadele harekâtında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarında ki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir." Dedi. Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.