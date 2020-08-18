Sivas 2023 yılında yeni hastanesine kavuşacak

Dr. Alim Yıldız, yapımı devam eden yeni üniversite hastanesini 2023 yılında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Dr. Alim Yıldız, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve beraberindekilerle birlikte üniversite bünyesinde yapımına başlanılan yeni hastane inşaatında incelemede bulundu. İnşaat alanını gezen heyet Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Vural Ercins'ten de bilgi aldı.

Sivaslılara yakışan bir hastane olacak

Milletvekili Semiha Ekinci, inşası süren hastanenin Sivaslılara yakışır bir hastane olacağını belirtip,“Bugün Sayın Rektörümüzle, İl Başkanımızla, il teşkilatımızla birlikte Cumhuriyet Üniversitemize kazandıracağımız yeni hastanemizin inşaat alanını geziyoruz. Çalışmalar başladı. İnşallah 2023 yılında hizmete açtığımız zaman 1056 yataklı yeni modern bir hastaneye kavuşacağız. Ben burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sivas Milletvekillerimize ve kıymetli hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Sivas, sağlık yatırımında modern, lüks, Sivaslı'ya, sultan şehre yakışan bir hastaneye kavuşacak. Ben şimdiden sultan şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

2023 yılında hizmete girecek

Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni hastanenin 2023 yılında hizmete gireceğini belirtip, “Üç yıl önce başladığımız hastane projesinin sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Vekillerimize, İl Başkanımıza ve yönetimine ben özellikle teşekkür ediyorum. Böylesine büyük bir yatırımın Sivas'a yapılmasında çok büyük katkıları oldu. Şu anda hafriyatlar alınıyor. Üç blokun hafriyatı alındı, diğer blokların hafriyatı da alınacak ve bu sene temelini atacağız. Yüzde 10'luk bir harcamamız var. Yüzde 10'un harcamasını bitirdiğimiz zaman daha da ileri gitmeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse 2023'te Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Ben Sayın Vekilime, İl Başkanım başta olmak üzere il yönetimine çok teşekkür ediyorum. Her zaman Sivas için, Üniversitemiz için yardımcı oldular.” ifadelerini kullandı.