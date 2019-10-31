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Sivas 250 bin çiçekle çiçek bahçesine dönecek

Daha yeşil bir Sivas için çalışan Sivas Belediyesi; Park, bahçe, yol kenarları ve kavşakları süsleyen çiçekleri kışlık çiçeklerle değiştiriyor.


Kışın habercisi sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz ayları için uygun olan ve artık solmaya başlayan çiçekler yerini soğuğa dayanıklı kış çiçeklerine bırakıyor. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde başlatılan çiçek dikimleri devam ediyor. Yol kenarları ve orta refüjleri süsleyen ‘Hercai Menekşe'ler kışa dayanıklılıkları ile biliniyor. Toplamda 250 bin adet çiçeğin dikileceği çalışmaların kar yağışları başlamadan tamamlanması planlanıyor.

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