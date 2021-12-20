Sivas 300 personel 70 araçla kışa hazır

Sivas Belediyesi, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı Sivas Belediyesi 300 personel 70 araçtan oluşan ‘Karla Mücadele Ekipleri' 7 gün 24 saat hazır bekliyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan ile birlikte Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha amirliğini ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarına yönelik yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

“Kuraklığı gidermenin en etkili yolu kar yağışı”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kış ayına hazır olduklarını ifade ederek, “Belediye olarak personelimize araç gereçlerimizle birlikte kışa hazırız. Beklentimiz ve temennimiz Rabbimin rahmetinden bizi esirgememesi. Ülkemizde bölgede büyük bir kuraklık var kuraklığı gidermenin en etkili yolu da kar yağışı. İnşallah Rabbim Sivas'ı rahmetiyle buluşturur kar yağar ki kar Sivas'a yakışıyor. Bizlerde personelimizle araç gereçlerimizle birlikte karla mücadele etmeye hazırız. Sivas Belediyesi tüm ekipmanlarıyla personeliyle tecrübesi ile birlikte kışa hazır. Yeter ki kar yağsın biz Sivas'a yakışan bir ortamda hemşerilerimize zorluk yaşatmadan göreve hazırız” dedi.

“Biz kışa hazırız”

Sivas Valisi Salih Ayhan ise; “Biz kışa hazırız yeter ki kar yağsın. Eskiden kar yağarken hayatı çok meşakkatli hale getirdiği için duamız az yağsın olurdu ama şimdi duamız kar çok yağsın. Çünkü nebatatın, toprağın hem de insanların şiddetli bir şekilde kara yağmuru ihtiyacı var. Belediyemizin araç parkuru çok genç, ekipleri çok kuvvetli. Sivas'ın bir özelliği var şehir kültür olan bir şehir ve temiz bir şehir düzenli bir şehir. Kışın kar yağdığı zaman çok hızlı aksiyon alarak da sabaha kadar ana arterler açıp vatandaşımızın gerek eğitim gerekse her türlü rahat hizmetini almasını sağlayacak adımlar atılıyor” dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Bilgin ve Vali Ayhan karla mücadele çalışmalarında bulunacak personeller ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.