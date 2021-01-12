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Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden seri ziyaretler

Sivas’ta 4 Ocak 2021 tarihinde kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin Kurucu Başkanı Muhittin Karahan ile kurucu üyeler Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulundu.

Sivas'ta 4 Ocak 2021 tarihinde kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin Kurucu Başkanı Muhittin Karahan ile kurucu üyeler Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.


Başkan Karahan ve beraberindeki gazeteciler ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Karahan, yakında faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. Karahan, “İlimizde basın mensuplarının bir çatı altında toplanması hedefiyle yeni bir yapılanma oluşturduk. Amacımız hizmet etmek ve değerler ortaya çıkarmaktır. Cemiyetimizin Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Valisi Salih Ayhan ise, yeni cemiyetin hayırlı olmasını dileyerek, “Öncelikle Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği hayırlı ve uğurlu olsun. Cemiyet olarak inşallah güzel işlere imza atarsınız. Ben tüm gazetecilere mesleki hayatlarında başarı diliyorum” diye konuştu.


Sivas Belediyesi'ne ziyaret


Daha sonra heyet, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Burada konuşan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Karahan, dernek olarak yapılacak bir takım çalışmaları Başkan Bilgin'e anlattı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, yeni derneğe başarılar dileyerek, “Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği hayırlı ve uğurlu olsun. Derneğin kurucularına, yöneticilerine ve üyelerine başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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