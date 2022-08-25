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Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.


Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ikinci ayağında tamamen doldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

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