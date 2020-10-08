Sivas 55 farklı ülkeden öğrenci ağırlayacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu yıl Cibuti'den ABD'ye kadar 55 farklı ülkeden öğrenci kabul etti. Tercihlerdeki farklı ülke sayısındaki büyük artış ise dikkat çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, artışı Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın başlattığı “uluslararasılaşma politikasına” bağladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası bu yıl oldukça iyi bir ivme kazandı. Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın bu konuya verdiği özel önem sayesinde bu yıl yabancı öğrenci alımı noktasında bereketli bir yıl oldu. Geçen yıllara nazaran birçok farklı ülkeden yabancı öğrenci üniversitemizi tercih ederek farklı bölümlere yerleştirildi. 2019 yılına kadar yabancı öğrenci sayımız yaklaşık beş yüz iken bu yıl yaklaşık bin yeni öğrenci daha üniversitemizi tercih etti.” dedi.

Her kıtadan öğrenci var

Dünyanın 55 farklı ülkesinden öğrencinin artık üniversitemizde eğitim göreceğini ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, “Bir diğer önemli husus ise bu yıla kadar on dört farklı ülkeden uluslararası öğrencimiz varken bu yıl ülke çeşitliliği artarak üniversitemiz elli beş farklı ülkeden gelen öğrenciye ev sahip yapacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bir taraftan uluslararası öğrenci sayımızı artırmaya çalışırken diğer taraftan ülke çeşitliliğini de göz önünde bulundurarak daha farklı ülkelerden öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez Ürdün, Etiyopya, Çad, Gana, Cibuti, Tanzanya, Amerika, Hollanda, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerden de yabancı öğrenci aldık. Önümüzdeki yıllarda hem yabancı öğrenci sayısını hem de ülke çeşitliliğini artırmayı planlamaktayız.” Şeklinde konuştu.