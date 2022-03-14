Sivas AKD KIDS ailesi 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sivas AKD KIDS 14 Mart Tıp Bayramını dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Okul öncesi dönemde çocuklarımız ilk defa yoğun sosyal ortamlara girdikleri için hastalıklarla daha sık karşılaşıp bağışıklıkları güçlenene kadar bulaşıcı hastalık sürecini yoğun yaşıyorlar. Bu zaman diliminde bizlerin amacı, sağlıklı yaşamın önemini çocuklarımıza eğlenceli şekilde etkinlikler eşliğinde anlatmak ve doğru tercihler yapmaları için onlara yol göstermek olmalıdır. Bu amaçla ve bilinçle öğrencilerimizi yetiştirmek için kendi sorumluluklarını alabilecekleri şekilde aynı zamanda onlara destek olarak bu sorumluluğu yerleştirmeliyiz. Bu süre zarfında dediğimiz gibi biz ne kadar dikkatli olursak olalım bulaşıcı hastalıkların önüne geçemiyoruz ve ilk koştuğumuz yer tabi ki hastaneler oluyor. Değerli sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden bizleri iyileştirmek için emek harcıyorlar. Sivas AKD KIDS ailesi olarak bu emekleri için başta sağlık çalışanı değerli velilerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyoruz, ifadeleri kullanıldı.