Sivas, Alman Ayşe ve Mustafa'yı arıyor

Sivaslılar, yıllar önce Sivas'ta yaşayıp artlarında bir çok eser bırakan Ayşe ve Mustafa olarak isimlendirdikleri Andrea ve Stefan isimli Almanları arıyor.

Sivas tarihi kent meydanında bulunan 800 yıllık Şifahiye Medresesinin içerisinde bulunan Sivas'ın 16 ilçesinin sahip olduğu kültürel değerler yer yerildiği ahşap işlemeler dikkat çekiyor. İşlemeler kadar işlemelerin yapılma hikayesi de ilginç. Sivas'ı çok iyi tanıyan bir sanatçının elinden çıktığı düşünülen işlemelerin sahibi 1995 yılında Sivas'ta yaşamış iki Alman. Andrea ve Stefan isimli Almanlar gezgin olarak geldikleri Sivas'ta Şifahiye medresesinde kendilerine tahsis edilen bir odada tam 6 ay kaldı. Bu süre içerisinde medreseye taşıdıkları kütüklerin üzerine Sivas'ın 16 ilçesinin sahip olduğu kültürel değerleri işlediler. Sivaslılar tarafından Ayşe ve Mustafa ismi verilen iki Alman işlerini tamamladıktan sonra Sivas'tan ayrıldı. Bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığının arama çabaları da sonuç vermedi. 24 yıl önce Sivas'a hediye ettikleri ahşap işleme eserler bugün halen Şifahiye Medresesi içerisinde Anadolu ismi ile sergileniyor. Sivaslılar ise Alman Ayşe ve Mustafa'yı arıyor.

Kütükleri sırtlarında taşımışlar

Turizm Tanıtım Platformu Sivas Temsilcisi olan ve aynı zamanda Şifahiye Medresesi içerisinde esnaflık yapan Ömer Aslan, bir çok kişinin arayıp ulaşamadığı Almanların hikayesini şu şekilde anlattı. “Sivas'ın tarihini kültürünü, kilimini, motifini anlatan ve kompozite olarak bizlere sunan iki Alman arkadaşımız 1995 yılında Sivas'a geldi. Şifahiye medresesinin en büyük odalarından birinde 6 ay kaldılar. Hem Sivas'ın tarihini aynı zamanda da bir kilim nasıl yapılır, kilimlerin nakışlarını anlamlarını araştırarak burada güzel bir eser bırakmaya karar verdiler. 16 tane ilçemizin ilk önce motiflerini araştırdılar. Motifleri araştırdıktan sonra burada her direğe, bir ilçenin motiflerini, kilim motiflerini kazıdılar. Direklerde koyunu kestikten sonra, yününü, bükmesini ondan sonra hazır haline getirilmesini bunlarla kompozite ederek Sivas'ın bir nevi 16 ilçesinin motiflerini direklere kazıdılar. Aynı zamanda Sivas'ta yaşayan hayvanlara kadar, bazı bitkilere kadar bu direklerde mevcut."

Aslan, eserlerin sahiplerini çok merak ettiklerini ve onlarla tanışmayı çok arzuladıklarını belirterek, “Merkepleri ile bazen sanayiden bazen de kendi omuzlarında ahşaplar getirmişler. Burada oyma sistemleri ile bu işlemleri gerçekleştirmişler. Bu işlemeleri hiç çivi kullanmadan birbirine geçme sistemli ve ahşaplarla çakarak yaptılar. Biz bu arkadaşları çok merak ediyoruz. Kendileri ile görüşemedik ama onlara bir türlü ulaşamadık. Yaklaşık 3 yıl önce Almanya'dan arkadaşları gelmişti. Biz kendilerine selam gönderdik. Onlar aracılığı ile kendilerini Sivas'a davet ettik. Tekrar gelip konuşma değerlendirme şansımız olur. Görüşmek istiyoruz, onların tekrar Sivas'ta ağırlamak ve buna benzer bir iki tane daha eser bırakmalarını kendilerinden rica edeceğiz.”dedi.