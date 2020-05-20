Sivas arı kovanı sayısında 7'nci sırada

2019 yılında Türkiye'de en çok doğal bal üretiminin yapıldığı iller sıralamasında 5 bin 29 ton ile 4'üncü sırada yer alan Sivas, arı kovanı sayısında ise 7'nci sıraya yerleşti.

TÜİK, 2019 yılında Türkiye'de bulunan arı kovanı sayısını 8 milyon 128 bin 360 olarak açıkladı.

En fazla arı kovanının bulunduğu il 918 bin 116 ile Muğla oldu. Muğla'yı; 573 bin 358 ile Ordu, 469 bin 938 ile Adana, 282 bin 749 ile Mersin, 274 bin 826 ile Aydın, 244 bin 519 ile İzmir, 243 bin 673 ile Sivas, 217 bin 705 ile Antalya, 172 bin 785 ile Trabzon, 170 bin 432 ile de Balıkesir izledi.