Sivas, Bakan Varank'tan beklediği müjdeyi alamadı

Sivas'ın tamamının cazibe çerçevesine alınmasını bekleyen Sivaslı yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın menfi açıklaması ile bekledikleri müjdeyi alamadılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplu açılış, temel atma ve yer tahsisi törenine katıldı.

Düzenlenen törende ilk konuşmayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir yaptı. Özdemir konuşmasında Sivas'ta yatırımcıların merakla beklediği cazibe bölgesi çerçevesinin genişletilmesi konusuna değinerek, “Cazibe merkezi çerçevesinin bütün ilimizi kapsayacak şekilde genişletilmesi arzu ve talebimizdir. Biz de sizlerden bugünkü programlarımız dahilinde bu müjdeyi alabilirsek sanayicimizin ve tüccarımızın ne denli mutlu olacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

“Türkiye son 300 yılın en güçlü dönemindedir”

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye'nin son 300 yılın en güçlü döneminde olduğunu ifade ederek, “Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı 100 bin 945, kapanan şirket sayısı da 15 bin 864 ölüm olduğu gibi doğum da var. Doğum olduğu gibi ölüm de var. Kapanan şirket olduğu gibi açılan şirketler de var. Toplam istihdam Ağustos ayı itibariyle 30 milyonu geçti. Türkiye ekonomisi güçlü, sanayi ve hizmet sektöründe sağlam bir altyapımız var. Yeniliklere hızla adapte olabilen genç bir nüfusumuz var. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlının son 200 yılı ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte son 300 yılın en güçlü dönemindedir” dedi.

Bakan Varank'tan Ali Babacan'a gönderme

Bakan Varank konuşmasında Türkiye'nin dünyada etkili olan krizden çıkacağını belirterek, “Türkiye kararlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü sınavdan alnımızın akıyla çıkmayı başardık. 2008 küresel krizini hatırlayın. Devasa bankaların battığı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin sarsıldığı bir ortam vardı. İrlanda, Portekiz ve Yunanistan dış borçlarını ödeyemeyecek bir noktaya gelmişti. Biz bu zor dönemi hafif sıyrıklarla atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2008 yılında ‘bu kriz bizi teğet geçecek' dediğinde kimse inanmadı. Bizim aramızdaki arkadaşlarımız da inanmadı. Ali Babacan o zaman diyordu ki ‘bu kriz bizi teğet geçecek lütfen demeyelim' ama gördük ki 2008 krizini en doğru şekilde yöneten ülkelerden bir tanesi Türkiye olmuştur. Ardından ekonomimizi kasteden Gezi olaylarını yaşadık. Sonrasında ülkemizi tamamen teslim almaya çalışan hain darbe girişimini hep birlikte püskürttük. Bunların her biri ekonomimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Maalesef dünyamız bugün de 100 yılın en büyük ekonomik sınavı ile karşı karşıya. Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı ekonomik etkileri tüm hızıyla sürüyor. Biz de maalesef bu krizden az ya da çok etkileniyoruz. Ancak biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2008 krizinden nasıl büyüyerek çıktıysak, pandeminin ve savaş ortamının getirdiği bu küresel çalkantıdan da Allah'ın izni ile çıkacak güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu benden biraz çekiniyormuş”

Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘fabrika yapılmadı' şeklindeki eleştirilerine değinerek, “Yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu Sivas'a geldi. Burada bir takım açıklamalarda bulundu. Dedi ki 'şu 19 senede Sivas'ta açılan bir tane fabrika mı var.' Bakın bugün biz 10 tane temel atma yapıyoruz. 11 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu arazide kurulması için 58 müteşebbisimize yerlerini teslim ediyoruz. Ama halen birileri 'devlet fabrika kursun' diyorsa o devirler eskide kaldı. Şimdi biz bir fabrikamızın içerisindeyiz. Biz de fabrika kurarak bu fabrikamıza rakip mi olalım. Beyefendi o kadar geçmişte kalmış ki diyor ki '19 yılda devletin kurduğu bir tane çimento fabrikası mı var.' İnsaf, şu anda Türkiye dünyadaki en büyük 5 çimento üreticisinden biri. Dünyada en fazla çimento ihracatı yapan 2. ülke. Halen devletin çimento fabrikası kurmaya ihtiyacı mı var. Ben Ankara'dan yeni KİT'ler oluşturmaya başlarsam emin olun bu ekonomi yürümez hale gelecektir. Biz özel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa ben buradan kendisine çağrı yapayım. Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş, ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin. Gelsin o törende sizlerle beraber bulunsun, ben de gelmeyeceğim çekinmesine gerek yok. Gelsin baksın bakalım Türkiye'de yatırım oluyor mu olmuyor mu? Fabrikalar açılıyor mu açılmıyor mu” diye konuştu.

“Sinerjiyi dağıtmayalım”

Bakan Varank konuşmasında, yeni kurulan Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi çerçevesine alınıp Sivas'ta bulunan diğer organize sanayi bölgelerin alınmaması ile aynı il sınırları içerisindeki yatırımcıların aynı teşviklerden yararlanamaması üzerine gelen tüm Sivas'ın cazibe merkezi ilan edilmesi taleplerine değinerek, “Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi çok özel bir proje. Daha önce geldiğimde burada boş bir arazi vardı. Şimdi ise üretim yapmaya başlayan firmalar var. Bu sinerjiyi bizim dağıtmamamız lazım. Burada milyonlarca metrekare boş arazi var. Gelin şu organize sanayi bölgesini bir dolduralım, yatırım ve istihdamlar başlasın sonra biz Sivas'ın ihtiyaçlarını yeniden değerlendiririz. Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde 1 tane bile boş parsel yokken oraya yatırımcıyı zaten nasıl çekeceğiz. Gelin burada arazimiz var sinerjimizi burada yoğunlaştıralım” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından açılış ve temel atmalar gerçekleştirilerek Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 58 fabrika için yapılan yer tahsislerinin belgeleri dağıtıldı.