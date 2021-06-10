Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı

Tarihi özelliği olmayan binaların yıkılması ile beraber bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da rahat nefes aldı.

Belediye, son 5 yıl içerisinde ise toplam 518 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bunun yıllara göre dağılımı 2016´da 98, 2017´de 130, 2018'de 3, 2019'da 184, 2020'de ise 103 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Belediye İmar İşleri Müdürlüğü imara aykırı olarak inşa edilen 350 adet garajı da 2020 yılı içerisinde yıktı. Son 5 yılda yıkımı gerçekleştirilen garaj sayısı ise 428 olarak açıklandı.