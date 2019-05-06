Sivas Belediyesi iftar sofrasında 2 bin 500 kişiyi misafir edecek

Sivas Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayır sahiplerinin desteğini alarak ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel iftar çadırı bu yıl yine Buruciye Medresesi yanında kuruldu. İftar çadırında verilecek iftar yemekleri için şehrimizin farklı noktalarına ‘iftar Bağış Merkezi' stantları kuruldu. Kurulan çadırda 2 bin 500 kişi iftar yapabilecek.

Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, iftar vakti evine yetişemeyenler ve oruçlarını geleneksel bir atmosferde açmak isteyenleri bu çadırda ağırlayacak. Misafirlere 4 çeşit yemek ücretsiz olarak ikram edilecek. Öte yandan Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, hayır severlerin iftar bedeli olarak her bir kişi için 12 TL bağışta bulunabileceği belirtildi.