Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası

Sivas Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kaza, yangın, doğal afet durumunda ilk müdahaleyi yapan itfaiye erlerinin bilinçli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda itfaiye erleri olay yerinde yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunmak üzere eğitim aldı. Bugün ise eğitimden faydalanan 130 personele sertifikaları verildi. İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ve sertifika almaya hak kazanan itfaiyeciler katıldı.

İnsanların zor zamanlarında olaylara müdahale ediyorlar''

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, “Sağlık çalışanlarımız, itfaiyecilerimiz insanların zor zamanlarında olaylara müdahale ediyorlar. Zorlu koşullarda cansiperane yapılan bu müdahaleyi yapabilmek içinde bilgi birikim çok önemli böyle alanlarda bu tür eğitimleri önemsiyoruz emek verenlere ve sertifika almaya hak kazanan personellerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından itfaiyecilerin sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rüstem Hasbek tarafından verildi.