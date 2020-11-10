Sivas belediyesi, perakende sebze halini yenileyecek

Sivas Belediyesi, soğuk ve yağışlı günlerde vatandaşlar ve esnaflar açısından büyük sıkıntı oluşturan ve eskiyen yapısı ile etrafındaki tarihi eserlere yakışmayan perakende sebze halini yenileyecek.

Yakın zamanda başlanacak çalışma öncesinde sebze halindeki esnafları ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmalar hakkında bilgi vererek kısa süre içerinde projenin tamamlanacağını kaydetti.

Kış aylarında Sebze halinde faaliyet gösteren esnafların 3-4 ay süreyle çalışamadığını belirten Başkan Bilgin, “Hem hal esnaflarımızın hem de alışveriş yapan hemşerilerimizin ihtiyacına cevap verecek yeni sebze hali ve çevre düzenleme projemizi kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Proje çalışması öncesinde esnaflarımızla bir araya gelerek hem kendilerine bilgi verdik hem de hasbihal ettik ” dedi.

Esnaflar ise Başkan Bilgin'e teşekkür ederek çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.