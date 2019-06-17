Sivas Belediyesi yaz kursları başlıyor

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl alanında uzman eğiticiler tarafından 10 farklı eğitim, kültür ve yaşam merkezinde 160 branşta yaklaşık 4 bin kursiyere eğitim veriliyor. Yaz döneminde de kendilerini geliştirmeleri ve farklı beceriler kazanmaları adına her yıl olduğu gibi bu sene de yaz kursları düzenleniyor.

Başlayan kurs başvurularının 2 hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Başvuruların ardından 1 Temmuz tarihinde ise kurslara start verilecek.