Sivas Belediyesi yeni hanımlar kültür merkezini açıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ahmet Turan Gazi Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete açılıyor.

Her yaştan insanın sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına bünyesindeki eğitim, kültür ve yaşam merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren Sivas Belediyesi, Ahmet Turan Gazi Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi ile hizmet kalitesini artırıyor.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde hanımların ve gençlerin kullanımına yönelik olarak planlanan proje, toplam bin 470 metrekare kapalı alana sahip. 20 araçlık otopark, 320 metrekare üst bahçe ve 180 metrekare alt bahçe olmak üzere 500 metrekare açık alan bulunuyor.

Bölgeye için büyük önem taşıyan yatırım; çok amaçlı salon, spor salonu, hanımlar kültür merkezi ve gençlik merkezi olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Bu alanlarda kütüphane, derslikler, kurs odaları, kafeterya ve sosyal alanlarda bulunuyor.