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Sivas Belediyesinde nöbet değişimi

AK Parti Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin, mazbatasını almasının ardından Sivas Belediyesine giderek görevi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’dan devraldı.

AK Parti Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin, mazbatasını almasının ardından Sivas Belediyesine giderek görevi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan devraldı.


Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti'den Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin bugün ilçe seçim kurunda düzenlenen törenin ardından mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Bilgin ardından Sivas Belediye Başkanlığına giderek görevi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan devraldı.


Burada bir konuşma yapan Bilgin, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte, Sivas'a dair hayali olan, Sivas'a dair düşüncesi olan herkesle birlikte bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz. Resmi prosedürler tamamlandı. Çok değerli belediye başkanımız Sami Aydından görevi devralıyoruz. Sayın başkanımız 10 yıl boyunca Sivas'a çok değerli hizmetler yaptı. Sivas'ın çehresini değiştirdi. İnşallah bizlerde AK Parti belediyeciliğinin daha güzel örneklerini Sivas'ta göstererek, bu şehre daha iyi hizmet nasıl ederizin derdinde olacağız” dedi.


Görevi devreden Sivas'ın başarılı ve sevilen Belediye Başkanı Sami Aydın yaptığı konuşmada Hilmi Bilgin'i tebrik ederek, “Her şeyin bir başlangıcı ve birde sonu oluyor. Hilmi beyde bilmelidir ki bir gün bu görevinin sonu olacak. Bundan 15 yıl önce biz başladık ve bugün bırakıyoruz. Önemli olan size güvenen, size inanan, size oy veren insanları mahcup etmemektir.”dedi. Aydın, Bilgin'in başarılı olmasını canı gönülden arzuladığını belirterek başarılar diledi. Aydın devir teslim töreninin ardından personeli ile vedalaşarak belediye binasından ayrıldı.

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