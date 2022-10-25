Sivas Belediyesinden anlamlı kültür hizmeti

Sivas Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 23 Eylül'de vizyona giren “Tay” isimli 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, Peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor. Bu çerçevede filmin vizyona girmesiyle birlikte kolları sıvayan Sivas Belediyesi 1 hafta süresince sinema salonlarında minik misafirlerini ağırlayacak. Sinema salonunda öğrenciler ile bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplumun her kesimine dokunacak hizmetleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

“Tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın izlemesini istiyoruz”

Başkan Bilgin, Peygamber efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yolculuğunu konu eden filmin tüm gençler ve çocuklar tarafından izlenmesini istediğini belirterek, “Sivas Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın ve toplumun her kesimine dokunacak hizmetleri birer birer hayata geçiriyoruz. Toplumun beklentileri ve istekleri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu hafta boyunca önümüzde ki süreçte TRT Çocuk tarafından yapımı gerçekleşen “Tay” filmini öğrencilerimiz ile birlikte izleyeceğiz. Film özellikle eğitim çağında ki çocuklarımıza sevgi, saygı, fedakarlık ve paylaşma duygusunu anlatmasının yanı sıra Peygamber sevgisini aşılamaya yönelik bir film yapılmış. Biz tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın izlemesini istiyoruz” dedi.

Talep olursa bir hafta uzatılacak

Başkan Bilgin, yoğun talep oluşması durumunda gelecek haftada öğrencileri filmle buluşturabileceğini söyleyerek, “Bu noktada da bizler gelen talepler doğrultusunda okullarımız başta olmak üzere isteyen herkesi bu hafta boyunca veya talep olursa önümüzde ki haftada filmle buluşturacağız. Sivas Belediyesi olarak biz gençlerimizin iyi yetişmesi ve geleceğe iyi hazırlanması adına güzel yapılan uygulamaları onlarla buluşturmak adına geçmişte de bu tip projelere imza attık. Yeter ki yarının yöneticisi olacak bu gençlerimiz iyi bir şekilde yetişsin ve güzel bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bizde elimizden gelen her türlü desteği eğitim camiamıza, gençlere ve çocuklarımıza vermekle mükellefiz. Çocuklarımıza, gençlerimize iyi seyirler diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan filmi izlemeye gelen çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ettiler.