Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Sivas'ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına harekete geçti.

Yapılan açıklamada; içme suyu kullanım bedelinde ve belediye iştiraki olan Özbelsan şirketince üretilen unlu mamullerde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e çekildiği duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerimizde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik” denildi.

Alınan karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.