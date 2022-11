Sivas Belediyesi'nden işçilere zam

Buna göre, işçilerin maaşlarında aylık net 1350 TL artış yapıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye işçilerinin aylık yemek ücretinde iyileştirme yapıldığını açıkladı. İmzalanan ek protokolle yemek bedeli, günlük net 55 TL'ye çıkarıldı. Sivas Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hizmet İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz ve sendika temsilcileri katıldı.

“Yemek yardımını günlük 55 TL'ye çıkarıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan karar ile işçilerin yemek ücretlerinde iyileştirme yaptıklarını dile getiren Başkan Bilgin, “İşçilerimizin yanlarında olduğumuzu her fırsatta göstermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede mesai arkadaşlarımıza şu ana kadar ödenen yemek yardımını günlük 55 TL'ye çıkarıyoruz. Böylece her işçimize net bin 350 TL destek sağlamış olacağız. Biz çalışanın, emekçinin, işini düzgün yapanın her zaman yanındayız. Sivas'ın her metre karesinde emeği olan 2 bin 500 işçi kardeşimizle birlikte şehrimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda imkânlarımızı da maksimum seviyeye çıkararak çalışanlarımıza destek oluyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İmkânlar neticesinde işçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz ” ifadesini kullandı.

“İmzaladığımız protokol 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir”

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek de yapılan iyileştirme nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek “İşçilerimizin yemek ücretleri imzaladığımız ek protokolle günlük 55 TL'ye çıkartılmıştır. İmzaladığımız protokol 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşçilerimiz yararına talep ettiğimiz istek ve önerilere kayıtsız kalmayan Başkanımıza, işçilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten de işçi dostu belediyecilik anlayışıyla uyum içerisinde çalışan bir Başkanımız var. Bu anlamda personelini mağdur etmeyen, dertlerini dert edinen, her daim yanında olmaya gayret gösteren siz değerli Başkanımıza şahsım, işçilerimiz ve konfederasyonumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan ek protokol imzalandı.