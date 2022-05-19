Sivas Belediyesi'nden Sivasspor için 200 otobüs desteği

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası final maçında İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor taraftarlarına, mücadeleyi izlemeye gitmek üzere 200 otobüs desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin marka değeri olan Sivasspor'a destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor'un 26 Mayıs Perşembe günü Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesislerinde ortak basın açıklaması düzenledi.

Bilgin: “Markamıza sahip çıkmalıyız”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tek yürek olduklarını ve Sivasspor'un Sivas'ın en önemli markası olduğunu belirterek, “Sivasspor kurulduğu günden bugüne kadar Sivas'ın en önemli değeri ve en önemli markası. Bugün Sivas'ımızı hem ulusal manada hem de uluslararası manada Avrupa'ya açılan yüzümüz olarak en güzel şekilde markamızı artıran bir değerimiz. Şehrin dinamiklerine düşen de böyle güzel bir markaya güzel bir değere sahip çıkmaktır. Haftaya perşembe günü İstanbul'da en önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile karşılaşacağız. Sivasspor'un bugüne kadarki sportif başarılarının üzerine inşallah perşembe akşamı bir başarı daha ekleyerek Sivas'a döneceğiz. Buna şehir olarak inanıyoruz. Çünkü güzel bir yönetim, güzel bir birliktelik, güzel bir takım var ve teknik heyet de buna inanmış vaziyette. İnşallah perşembe günü Sivaslıları mutlu edecek bir sonuçla Sivas'a döneceğiz. Burada Sivasspor görevini yapıyor; yönetim işini yapıyor; teknik heyet, futbolcular işini yapıyor. Şehre düşen, şehrin yöneticilerine düşen de belli görevler var. Biz bu noktada Sivas'ta yaşayan taraftarımızın İstanbul'a gidip takımını desteklemesi, takımın 12. gücü olması noktasında üzerimize düşen görevi yapalım dedik” diye konuştu.

“200 otobüs hazır”

Başkan Bilgin, taraftarı İstanbul'a götürmek için 200 otobüsün ayarlandığını ve talep olduğu zaman sayının artırılabileceğini belirtti. Bilgin, “Başkanımızla görüştük, yönetimimizle görüştük ki şu ana kadar Sivasspor'umuza yaptığımız her desteği istişare ile yaptık ve inşallah haftaya perşembe günkü maçta Sivas'ta yaşayan hemşehrilerimizden Sivas'ta olup da biletini alıp da İstanbul'a gitmek isteyen herkesi İstanbul'a götürmeyi planlıyoruz. 200 araçla ilgili çalışmamızı tamamladık. 200 otobüsle şu anda hazırız. Taraftarımız biletini aldığı takdirde 200 araçla birlikte Sivas'taki taraftarları İstanbul'a taşıyacağız. 200 araçtan fazla bir talep olursa onları da götüreceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bize düşen, şehre düşen Sivasspor'un 12. gücü olarak o gün stadyumda yerimizi alıp takımımıza destek olmak. Biz şehir olarak birliğimizi beraberliğimizi sağlayıp takımımıza destek olduktan sonra ben inanıyorum ki takım bugüne kadar yaptığı gibi bu günden sonra da şehir için en güzelini yapacaktır. Biz tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz ve o kupa Sivas'a gelecek diyoruz” şeklinde konuştu.

Otyakmaz: “El birliği ile başaracağız”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun ise, kupayı Sivas'a getirmeyi çok istediklerini vurgulayarak, “Türkiye Kupası'nda tarihimizde ilk defa finale kalma başarısını gösterdik. Dolayısıyla önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli karşılaşması var. Bu mücadeleden de zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor. Yönetici olduğumuzdan beri kendisi de Sivasspor'da görev aldıktan beri sürekli Sivasspor'umuzu destekleyen Başkanımız Hilmi Bilgin ile birlikteyiz bugün. Kendisinin taraftara ne gibi destekleri olacak bunları konuşacağız. Bizim için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Kayseri de bizim komşu vilayetimiz. Ve çok değerli başarılı bir takımı da söz konusu. Onlar da bizim gibi bu sene Türkiye Kupası'na önem verdiler. Dolayısıyla çok güzel Anadolu derbisi olabilecek nitelikte. Anadolu futbolunu taçlandıracak bir karşılaşma olacak. O yüzden tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Geleceklerinden en ufak bir şüphemiz yok ancak yine de bize yakışır bir organizasyonla taraftarımızı stadyuma getirmek istiyoruz. El birliğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olsun. İnşallah kupayı şehrimize getiririz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.