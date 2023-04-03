İhlas Haber Ajansı

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Sivas Belediyesinden trafiği rahatlatacak proje, trafik akışı kesintisiz sağlanacak

Sivas Belediyesi tarafından Numune Hastanesi kavşağına yapılacak olan ’Köprülü Kavşak Projesi’yle bölgede ki trafik akışı kesintisiz sağlanacak.

Sivas Belediyesi tarafından Numune Hastanesi kavşağına yapılacak olan 'Köprülü Kavşak Projesi'yle bölgede ki trafik akışı kesintisiz sağlanacak.


Sivas Belediyesi Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Numune Hastanesi kavşağında yaşanan trafik tıkanıklığı nedeniyle kolları sıvadı. Hazırlanan 'Köprülü Kavşak Projesi'yle birlikte çevre yolundaki trafik akışı kesintisiz hale gelecek. Geçtiğimiz günlerde ilk kazmanın vurulduğu proje sayesinde çevre yolundaki trafik akışı ile hastaneye geçişler büyük ölçüde rahatlayacak.

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