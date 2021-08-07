Sivas Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın daha yeşil bir dokuya kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde çok sayıda alanda gerçekleştirdiği ağaçlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 15 bin nitelikli ağacı toprakla buluşturan ekipler Sivaslı ailelerin kendi hatıra ormanını oluşturması hedefiyle 58 bin aileye tohum dağıtımı gerçekleştirirken yeni açılan bulvarlarda yaya ve bisiklet yollarını da nitelikli ağaçlarla donattı. Daha yeşil bir Sivas için aralıksız çalışan Sivas Belediyesi son olarak uygun cadde ve sokaklarda refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Bağdat Caddesinde bulunan refüjlerde altyapıyı bozmadan özel üretilen saksılarla zemini yükselterek alana uyumlu, 120 şeker akçaağacın dikimini gerçekleştirildi. Bu çalışmalar yeni açılan yollar başta olmak üzere uygun alanların tamamında gerçekleştirilecek.