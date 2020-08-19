Sivas Belediyespor 4 transfer birden yaptı

2020-2021 Hentbol sezonunda Kadınlar Süper Lig'de yer alacak olan Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Giresun Görele Belediyespor'dan Veda Nur Başer, Samsun Gençlikspor'dan İlayda Çıtak, Sivas Belediyespor Alt yapısından yetişen Nergis Tekin ve geçtiğimiz sezondan itibaren kadrosunda bulunan Tuğçe İnan ile sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Antrenör Doğan Ardahanlı ve Salon Sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Çetin Irmak katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'de ilimizi temsil edecek Sivas Belediyespor hentbol takımımızın başarılı olacağını inanıyor ve buna yürekten güveniyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. 2020-2021 Hentbol sezonunda Kadınlar Süper Lig'inde inşallah başarılı olacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız antrenmanlara başladı. Aralıksız lige hazırlanıyorlar. Takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.