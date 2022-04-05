Sivas Belediyespor, Adıyaman maçına hazırlanıyor

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Adıyaman Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Lig Kırmızı Grup 34. Hafta maçında Adıyaman FK ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Adıyaman maçının hazırlıklarına devam edecek.