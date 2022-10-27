Sivas Belediyespor, Ankaraspor maçının taktiğini çalıştı

Lig Beyaz Grup 12. haftsında deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankaraspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, çıkış, gol vuruşu ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.

Ankaraspor ile Sivas Belediyespor, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.