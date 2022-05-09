İhlas Haber Ajansı

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Sivas Belediyespor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Perşembe günü sahasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.


TFF 1. Lige çıkma ploy-off ilk maçında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını start verdi. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.


Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor arasında 12 Mayıs Cumartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

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