Sivas Belediyespor, Bodrum maçına hazır

Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, çarşamba günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lig kırmızı grubun 27. hafta maçında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik antrenman ile sona erdi.

Bodrumspor ile Sivas Belediyespor arasında 23 Şubat Çarşamba günü Bodrum İlçe Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'da başlayacak.