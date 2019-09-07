Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile karşılaşacak

Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda ligin 2. müsabakasına çıkacak.

Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı üstünlüğü bulunmuyor. Muğla temsilcisi de 1 kez galibiyet aldı. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 5 gol atıldı. 2 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 2 kez de Bodrumspor meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yarın saat 16.30'da başlayacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor karşılaşması, Bodrum İlçe Stadyumunda oynanacak.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak mücadelede Bursa bölgesi hakemlerinden Süleyman Soyutürk düdük çalacak.