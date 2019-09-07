İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile karşılaşacak

Türkiye 2.

Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda ligin 2. müsabakasına çıkacak.


Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı üstünlüğü bulunmuyor. Muğla temsilcisi de 1 kez galibiyet aldı. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 5 gol atıldı. 2 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 2 kez de Bodrumspor meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


Yarın saat 16.30'da başlayacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor karşılaşması, Bodrum İlçe Stadyumunda oynanacak.


Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak mücadelede Bursa bölgesi hakemlerinden Süleyman Soyutürk düdük çalacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.