Sivas Belediyespor, Burak Asan'ı transfer etti

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Boluspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Asan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyespor, son olarak Boluspor'da forma giyen Sivaslı orta saha Burak Asan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy'un ve yönetimin isteği doğrultusunda transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara baladı.

Kariyerinde 27 maça çıkan Asan'ın 1 golü bulunuyor.

Diğer yandan transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sivas Belediyespor'umuz, Boluspor'dan genç orta saha oyuncusu Burak Asan'ı 1 yıllığına kiraladı. Yuvana hoş geldin Yiğido Gardaş.”