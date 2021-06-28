Sivas Belediyespor, Çağrı Tekin'i kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, Mamak FK'da forma giyen Çağrı Tekin'i renklerine bağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip Mamak FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Çağrı Tekin ile sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Beldiyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ve futbolcu Çağrı Tekin katıldı. Törende Çağrı Tekin, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hakan Genç, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon hazırlıklılarımıza başladık. Bu hafta başından bu yana birkaç oyuncumuza imza attırdık. Mamak FK takımının başarılı orta saha oyuncusu Çağrı Tekin ile 2 yıllık anlaşma imzaladık. İnşallah hem kulübümüze, hem de futbolcumuz Çağrı Tekin'e hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yeni sezon için iyi bir kadro kurup sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.