Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 29. hafta maçında Ankara deplasmanın da Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Sağnak yağmur altında gerçekleşen antrenman hafif tempolu koşuyla başlayarak jenerasyon çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra taktik antrenmanı ile çalışmasını sonlandırdı.

Sivas Belediyespor 18 Mart 2021 Perşembe günü oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçı için yarın sabah karayolu ile Ankara'ya gidecek.