İhlas Haber Ajansı

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Sivas Belediyespor, Furkan Sağman'ın sözleşmesini uzattı

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor'un futbolcusu Furkan Sağman'ın kiralık sözleşmesini uzattı.


Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig takımlarından Sivasspor'dan kiralanan genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.


22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Sağman için kulüp tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor Kulüp başkanı Hakan Genç ile futbolcu Furkan Sağman katıldı. Başarılı oyuncu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

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