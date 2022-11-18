Sivas Belediyespor galibiyet için hazırlanıyor

Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Pazar günü sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.