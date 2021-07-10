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Sivas Belediyespor, Gökhan Çetinus'u transfer etti

Sivas Belediyespor, TFF 3.

Lig ekiplerinden Modafen FK takımında forma giyen tecrübeli oyuncu Gökhan Çetinus ile 2 yıllık anlaşma sağladı.


Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp, Modafen FK'da forma giyen stoper Gökhan Çetinus'u kadrosuna kattı.


Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ve futbolcu Gökhan Çetinus katıldı. Futbolcu Gökhan Çetinus kendisini Sivas Belediyespor'a bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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