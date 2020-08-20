Sivas Belediyespor, günde çift idmanla lige hazırlanıyor

TFF 2.
Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanını çift kale maçla tamamladı.
Sivas Belediyespor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.