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Sivas Belediyespor, günde çift idmanla lige hazırlanıyor

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.


Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.


Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanını çift kale maçla tamamladı.


Sivas Belediyespor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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